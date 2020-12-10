الحضرمي يحذر من كارثة بيئية تهدد اليمن

جاء ذلك خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية.
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وطالب الحضرمي بسرعة التحرك لمنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطرا على اليمن والمنطقة.
واتهمت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله" بـ"المراوغة" بشأن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تعد خزانا عائما لأكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وانتقدت الخارجية اليمنية تمسك جماعة الحوثيين بصيانة "صافر" قبل إفراغها من حمولتها، بالقول: "بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام من دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا عن مسابقة الزمن لإبطال مفعولها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط أو مراوغة؟".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.
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