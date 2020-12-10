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وأمهل الادعاء، حسب البيان، "الرجال الأربعة 20 يوما ليقدموا بيانات أو يطلبوا سماع أقوالهم في القضية، وبعد ذلك سيقرر المحققون إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم".
وكانت النيابة العامة المصرية أكدت أنها توصلت لأدلة تثبت ارتكاب تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات ريجيني، مضيفة: "لكن لا يزال القاتل مجهولا".
جاء ذلك في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت فيها إن "النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية في روما تصدران بيانا بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني"، مؤكدة أن "النيابة الجمهورية بروما تعلن نيتها إنهاء التحقيقات بقضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني وتشتبه بخمسة أفراد منتمين للأجهزة الأمنية المصرية".
وكان جوليو ريجيني، 28 عاما، طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، عندما اختفى يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2016، وظهرت جثته بعد اختفائه بعشرة أيام وهي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية وتظهر عليها علامات تعذيب. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ "التورط في قتله"، وهو ما تنفيه القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "مهلة 20 يوما للرد"... إيطاليا تعلن انتهاء التحقيق في قضية ريجيني وتكشف عن المتهمين بقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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