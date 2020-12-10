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وكان الجيش الإسرائيلي كشف، الشهر الماضي، عن وقوع حادث أمني استدعى تحركه على الحدود مع لبنان.
وقال الجيش في بيان على تويتر: "قبل وقت قصير قام مقاتلو الجيش الإسرائيلي بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبهين، والتي تضمنت إطلاق نار في الهواء". وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذا التحرك جاء "بعدما رصدوا (الجنود) شخصين مشتبه فيهما اقتربا من السياج الحدودي مع لبنان"، مشددا على أنه "لن يسمح بأية محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل".
كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلقاء القبض على مشتبه به عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية. ونشر أدرعي تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" جاء فيها: "رصدت قوات جيش الدفاع، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: مقاتلات إسرائيلية تنفذ غارات وهمية على جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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