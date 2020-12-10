جامعة الدول العربية توجه دعوة بشأن الأسرى الفلسطينيين

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وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) المصرية، "دعت الجامعة مجددا إلى ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وتابعت: "لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة".

وجاءت دعوة الجامعة العربية اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.