- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: التشهير بمواطن لمخالفته نظام المحاسبين القانونيين وإيقافه عن مزاولة المهنة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
شهرت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بمواطن لمخالفته نظام المحاسبين القانونيين.
وأوضحت التجارة ، أن المواطن يعمل محاسباً قانونياً ، وقد تمت معاقبته لعدم الالتزام بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
وأشارت إلى أنه تم إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة شهر ، ذلك وفقاً للقرار الصادر من لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين .
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة»: التشهير بمواطن لمخالفته نظام المحاسبين القانونيين وإيقافه عن مزاولة المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.