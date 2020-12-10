شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: التشهير بمواطن لمخالفته نظام المحاسبين القانونيين وإيقافه عن مزاولة المهنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

شهرت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بمواطن لمخالفته نظام المحاسبين القانونيين.

وأوضحت التجارة ، أن المواطن يعمل محاسباً قانونياً ، وقد تمت معاقبته لعدم الالتزام بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .

وأشارت إلى أنه تم إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة شهر ، ذلك وفقاً للقرار الصادر من لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين .