- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتيح إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية إلكترونيًا بـ4 شروط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة ”أبشر” خلال فترة تجربة تستمر لـ90 يومًا.
وأضافت “الجوازات” إنه بإمكان أصحاب العمل الآن الاستفادة من الخدمة وفق هذه الشروط:
– عدم تجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل .
– ألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل، أو خارج المملكة.
– يجب أن يخلو سجل العامل من المخالفات المرورية .
– أن تكون صلاحية الجواز 60 يومًا أو أكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» تتيح إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية إلكترونيًا بـ4 شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.