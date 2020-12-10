السعودية... حساب المواطن: لهذا السبب يتم إيقاف حسابات المستفيدين

وجاء توضيح الحساب ردا على استفسار أحد المستفيدين من عدم تمكنه من فتح حسابه الذي تم تجميده لحين تقديمه بعض البيانات والوثائق المطلوبة، ما تعذر عليه إرفاق المستند المطلوب.

وقال برنامج حساب المواطن، عبر "تويتر"، إن "عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقا بـ90 يوما، يؤدي لإيقاف حساب المستفيد".

ورد البرنامج أيضا على تساؤلات المواطنين الخاصة ببرنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث واجه الكثيرون مشكلة إيقاف حساباتهم، أو عدم تحديث لبياناتهم.

وقال أحد المواطنين: "تم إيقاف حسابي وتجميده في فترة الاعتراض مع وجود المستندات المطلوبة"، لترد عليه خدمة المستفيدين: "نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ".