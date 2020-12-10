وقال الكاظمي بهذه المناسبة: "في مثل هذا اليوم أيها الأبطال، سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي".
وأضاف الكاظمي: "الانتصار على "داعش" ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم" .
وتابع الكاظمي: "كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها إلى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم".
ويشهد العراق، اليوم الخميس، عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة تزامنا مع مرور السنة الثالثة على إعلان بيان النصر على تنظيم "داعش" الذي سيطر لمدة ثلاث سنوات على أراض واسعة من الأراضي العراقية لاسيما في محافظات نينوى والأنبار.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يجري زيارات للمناطق المحررة في ذكرى النصر على "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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