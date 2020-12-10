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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تفرض غرامة قدرها 135 مليون يورو على جوجل وأمازون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت هيئة تنظيم خصوصية البيانات الفرنسية CNIL اليوم الخميس إنها فرضت غرامة على وحدتين من غوغل بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون يورو وشركة أمازون الفرعية 35 مليون يورو بسبب الملفات تعريف الارتباط الإعلانية (advertising cookies).
وقالت الهيئة التنظيمية إن الغرامات كانت "بسبب وضع ملفات تعريف ارتباط إعلانية على أجهزة كمبيوتر المستخدمين... دون الحصول على موافقة مسبقة ودون تقديم معلومات كافية"، وفق "إي بي سي نيوز".
وملف تعريف الارتباط هو جزء صغير من البيانات المخزنة على متصفح الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والذي يسمح لمواقع الويب بتحديد المستخدمين وتذكر نشاطهم السابق.
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