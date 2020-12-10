وزير الإعلام اليمني يدعو لتحرك جديد ضد "أنصار الله"

وكتب الوزير في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر": "تصاعد الهجمات الارهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي بايعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تهديد الملاحة الدولية، وآخرها اطلاق زورقين مفخخين".

​وأضاف أن هذه العمليات: "تؤكد من جديد الخطر الذي تشكله على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضرورة إدراجها ضمن قوائم الارهاب".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، في بيان له أمس، تدمير واعتراض زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف، أن "ميليشيا الحوثي أطلقت الزورقين المفخخين من الحديدة"، مؤكدا على أن "ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأمس الأول أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص أو "القلق الخاص".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن واشنطن أدرجت ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص، كلا من "الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان".