شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنتظر اعتماد لقاح "فايزر" دوليا لإدخاله البلاد وتطعيم المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الراى الكويتية أن الكويت لن تتلقى لقاح فايزر قبل اعتماده دوليا، وبحسب مصادر صحية للصحيفة فإن الكويت "لن تبدأ تلقى اللقاح أو تطعيم المواطنين قبل أن يحصل اللقاح على ترخيص من المنظمات الصحية الدولية، لاسيما هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي إي" (FDA).

ومع بدء بريطانيا إعطاء لقاح "فايزر - بيونتيك" المضاد لـ كورونا للأشخاص الأكثر ضعفاً، وإعطاء كندا أمس الضوء الأخضر للقاح، أوضحت المصادر أن الكويت تنتظر اعتماد لقاح "فايزر - بيونتيك" رسمياً من المنظمات المعنية، قبل تسلّم حصتها المتفق عليها مع الشركة المعنية (وهي 150 ألف جرعة في 2020 و850 ألفاً في 2021)، وتالياً بدء حملة التطعيم الواسعة، ومن ثم تلقي لقاحات من شركات أخرى بعد اعتمادها أيضاً بحسب تقرير الصحيفة.

واستعداداً لذلك تفقّد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، إحدى الصالات التي يجري تجهيزها في أرض المعارض الدولية، استعداداً لحملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المقرّر أن تبدأ أولى مراحلها مع وصول اللقاح إلى البلاد.