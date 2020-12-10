شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جنبلاط: الدخان الأبيض حول تشكيل حكومة لبنانية لن يصدر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، إن "الدخان الأبيض" بشأن تشكيل الحكومة لن يصدر قريبا، ساخرا من اتهامه "بالتفريط بحقوق الطائفة الدرزية" في تأليف الحكومة.

وكتب جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أن الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا، نتيجة مزيد من الاختبارات لاعتماد الـ vaccine الأفضل لعلاج الأزمة".

وأضاف ساخرا: "كوني أفرط بحقوق الطائفة (الدرزية)، فإنني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين، حيث فراغ كبير في قضاة المذهب".وكان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان (درزي) اعتبر أمس الأربعاء، أن اقتراح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لحكومة من 18 وزيرا هو إجحاف وظلم بحق الطائفة الدرزية.

وحذر "مَن له يد بهذا الإجحاف من العواقب"، داعيا ممثلي الطائفة الدرزية إلى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا".

يأتي ذلك، بعدما قدم الحريري إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومته "المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي".

يذكر أن الحريري كلف بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، وجاء التكليف بعد نحو عام من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.