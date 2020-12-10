شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يوضح حقيقة انفجار سُمع دويه في بغداد: مخلفات حربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مصدر أمني عراقى، الخميس، طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه في بغداد قبل قليل، مشيرا إلى أنها مخلفات حربية فُجرت تحت السيطرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "صوت الانفجار عبارة عم مخلفات حربية قديمة تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قضاء الحسينية".

وسمع العديد من المواطنين في اماكن متفرقة من العاصمة بغداد قبل قليل دوي انفجار في احد مناطق العاصمة.