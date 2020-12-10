وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة .

وأوضحت الوظائف الصحية المطلوبة على النحو التالي : ممارس مكافحة عدوى ” عدد 3 وظائف ” ، طبيب نائب أول ” مكافحة عدوى ” ، طبيب نائب نساء وولادة ، طبيب مقيم نساء وولادة ” وظيفتان ” ، أخصائي ” مركز زراعة الأعضاء ” ، أخصائي أول جراحة الأطفال ، استشاري عناية مركزة ، استشاري جراحة الأوعية الدموعية ، اخصائي جراحة أطفال .

وأكدت إدارة الخدمات الطبية ، أن الوظائف المتاحة في : الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض ، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ، مستشفى الملك فهد للقوات المسلجة بجدة ، مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، عبر الرابط التالي : هنا