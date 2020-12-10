ونشر جنبلاط تغريدته على صفحته الشخصية في "تويتر"، وقال فيها: "يبدو أن الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد ال vaccine الافضل لعلاج الأزمة".
وأضاف جنبلاط قائلا: "ومن جهة أخرى وكوني أفرط بحقوق الطائفة فانني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب".
وأعلن الحريري، أمس، أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، يوم أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيدرس التشكيلة التي قدمها له.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط يعلق على مصير الحكومة اللبنانية بعد تقديم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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