شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالسعودية وبارد بالكويت والبحرين وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحول الطقس المتوقع اليوم الخميس، في دول الخليج، حيث توقعت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس لهذا اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع بعض السحب أحياناً ولكنه معتدل خلال النهار، والرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر،درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الكويت

ليلًا بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، نهارًا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط غرباً على البحر.

وحركة الرياح : شمالية شرقية – شمالية غربية / 20 – 30 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:19 والمد الثاني عند 18:55 والجزر الأول عند الساعة 13:39 والجزر الثاني عند الساعة 02:01 .

أما في بحر عمان يكون الموج متوسطا ..ويحدث المد الأول عند 17:03 والمد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الاول عند الساعة 11:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:17 .