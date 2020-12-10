شكرا لقرائتكم خبر عن تناول غذاء غني بالألياف والبروتين.. «الصحة» تقدم 5 نصائح لتجنب أمراض الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قدمت وزارة الصحة عبر منصة “عش بصحة” ، 5 نصائح مهمة من أجل قضاء شتاء صحي وتجنب التعرض للأمراض التي تكثر في فصل الشتاء.

وأكدت الوزارة على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء ، وتجنب إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق، والإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف.

وشددت على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية جهاز المناعة والمحافظة على الوزن، بالإضافة لتناول غذاء صحي غني بالألياف والبروتين، مثل الخضراوات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات.