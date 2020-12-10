شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، وجرى خلال الاتصال مناقشة أخر المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.

وأكد الرئيس اليمنى وفقا لموقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" عمق العلاقات المتينة التى تربط البلدين الصديقين والمبنية على التعاون والشراكة الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية وفق والمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية

وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف المملكة المتحدة لدعمها لليمن وشرعيته الدستورية فى مختلف المراحل مثمنًا دورهم الداعم للجانب الاقتصادى والذى بات يمثل الهم الأكبر لدى غالبية الشعب اليمنى الذى يعيش أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، وجدد عبد ربه مساعيه الدائمة نحو السلام لمصلحة الشعب اليمنى الذى عانى ولايزال من تداعيات الحرب المفروضة من قبل المليشيات الانقلابية.. مثمناً دعم المملكة المتحدة والمجتمع الدولى والأشقاء فى دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية لجهود السلام وتحقيق مضامينه وغاياته الذى يؤسس لمستقبل آمن للشعب اليمنى كافة ولا يحمل معه بذور خلافات مستقبليه.

ومن جانبه جدد الوزير البريطانى تأكيده على دعم الحكومة البريطانية للرئيس اليمنى وللشرعية للوصول باليمن إلى مرافئ السلام رغم التحديات والصعوبات الماثلة مؤكدا موقفهم الداعم لوضع معالجات اقتصادية وإنسانية عاجلة تسهم فى تخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيدا بدور الرئيس اليمنى فى تنفيذ اتفاق الرياض، وأكد الوزير البريطانى، على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين لتحقيق كافة التطلعات المشتركة.