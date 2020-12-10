شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن القبض على 6 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية بقيمة مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شرطة محافظة المهد السعودية من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (11) مولد كهربائي، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بها، وتقدر قيمة المسروقات بحوالي (1,100,000 ) ريال، من أحد المشروعات تحت الإنشاء في المحافظة، ونقلها لمحافظة جدة لبيعها، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، بحسب " واس".

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن القبض على 6 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية بقيمة مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.