عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التيروصورات.. زواحف طائرة حكمت السماء في عصر الديناصورات

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشف علماء توصلهم إلى حل أحد الألغاز في علم الحفريات، وهو أصل الزواحف الطائرة "التيروصورات" التي حكمت السماء في عصر الديناصورات.



وقال باحثون، الأربعاء، إن مجموعة من الزواحف الصغيرة الغامضة من العصر الترياسي، تم التعرف عليها عبر عدد قليل من أجزاء الهياكل العظمية في الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل ومدغشقر، هي فيما يبدو الأصل التطوري للتيروصورات.

ظهرت هذه الزواحف لأول مرة منذ حوالي 237 مليون سنة، وكانت صغيرة بشكل عام وربما كانت آكلة للحشرات لكنها لم تكن تستطيع الطيران.

وأصبحت التيروصورات أول الفقاريات الطائرة على الأرض، قبل زمن طويل من ظهور الطيور ثم الخفافيش.

وقال عالم الحفريات مارتن إيزكورا من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية في بوينس آيرس، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في دورية نيتشر "أصل التيرصورات كان واحدا من أكثر القضايا غموضا في علم الحفريات منذ الاكتشاف الأول للتيروصورات في أواخر القرن الثامن عشر".

وتعود أقدم التيروصورات المعروفة في سجل الحفريات إلى حوالي 220 مليون سنة، مع تطورها تشريحيا بشكل كامل بحيث تستطيع الطيران، بما في ذلك أجنحة تكونت من غشاء يمتد من الكاحلين إلى إصبع رابع زاد طوله بشكل استثنائي.

ومن خلال دراسة الحفريات المكتشفة سابقا والمكتشفة حديثا باستخدام تقنية المسح المتطورة وصنع النماذج ثلاثية الأبعاد، حدد الباحثون ما لا يقل عن 33 سمة هيكلية تشير إلى وجود رابط تطوري بين الزواحف الصغيرة والتيروصورات. وتشمل هذه السمات شكل الأذن الداخلية والمخ والأسنان، وكذلك أوجه تشابه في عظام اليد والساق والكاحل والحوض.