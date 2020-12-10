عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارب تكشف عن أول ميكروويف يعمل بالأوامر الصوتية

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة ”شارب“ اليابانية النقاب عن أول ميكروويف يستخدم المساعد الذكي من أمازون Alexa.



ووفقا لموقع ”إنغادجيت“، يتلقى الجهاز الأوامر الصوتية من أجهزة Alexa لمهام مثل إزالة الجليد من اللحوم، ويختلف نطاق الأوامر بناء على النموذج، ويحتوي الطراز الأساسي على ما يقرب من 30 أمرًا صوتيًا و10 إعدادات مسبقة للصوت فقط، فيما يحتوي الطراز الآخر SMC1449FS الأكبر حجمًا على أكثر من 70 أمرًا وحوالي 50 إعدادًا مسبقًا للصوت فقط لإعداد الطعام الذي يتراوح من البروكلي إلى أجنحة الدجاج.

ويمكن للمستخدمين أيضًا توقع مزيد من عناصر التحكم في الجهاز مقارنةً بجهاز AmazonBasics من أمازون.

وأعلنت الشركة أن الإصدار الأساسي من ”شارب“، يباع بسعر 150 دولارًا و 170 دولارًا للإصدار الأكبر، ويعتبر ذلك السعر أغلى بكثير من الجهاز الذي طورته ”أمازون“ في السابق، إلا أن أجهزة شارب تمتلك مميزات أكثر بكثير تجعلها تستحق هذا السعر.

يذكر أن المساعد الذكي من أمازون المعروف باسم أليكسا، هو مساعد افتراضي طورته أمازون، وهو قادر على التفاعل الصوتي، تشغيل الموسيقى، إعداد قوائم المهام، إعداد الإنذارات، بث مقاطع صوتية، تشغيل الكتب المسموعة، وتوفير الطقس، وحركة المرور، والرياضة.

ويمكن لأليكسا أيضًا التحكم في العديد من الأجهزة الذكية باستخدام نفسها كنظام أتمتة منزلي.