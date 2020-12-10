عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Vivo X60 أول هاتف ذكي في العالم بمعالج Exynos 1080 صور

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة سامسونج الكورية النقاب عن معالجات Exynos 1080 بتقنية 5 نانومتر الشهر الماضي، إلا أن هذا المعالج الذي يأتي بمزايا فريدة، سيظهر لأول مرة داخل هاتف ذكي من ”فيفو“.



ومن المقرر أن يكون Vivo X60 أول هاتف ذكي في العالم يستخدم معالج Exynos 1080 من سامسونج، ويأتي الهاتف أيضًا بشاشة Super AMOLED Infinity-O مع معدل تحديث 120 هرتز وفتحة مركزية للكاميرا الأمامية، بحسب موقع ”سام موبايل“.

وسيحتوي الهاتف المرتقب على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت / 512 جيجابايت، مع إعداد كاميرا رباعي واتصال الجيل الخامس وواي فاي 6 وبلوتوث 5.0 ، وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة وشحن سريع 33 واط.

ومن المقرر إطلاق سلسلة Vivo X60 في 28 ديسمبر بسعر 535 دولارًا، ومن المرجح أن تستخدم ”أوبو“ و“شاومي“ معالجات Exynos 1080 في هواتفها الذكية العام المقبل.

وعن مواصفات المعالج نفسه، فهو يحتوي على أربع أنوية Cortex-A78 للحصول على توازن في الأداة وأربعة أنوية Cortex-A55 لرفع الكفاءة، وستجعل تعدد المهام على الهاتف أكثر سهولة وسرعة.

فضلًا عن ذلك، فهو يضم وحدة معالجة الرسوميات Mali-G78 MP10 التي تعزز تجربة الألعاب والمؤثرات البصرية، كما يدعم تقنية الجيل الخامس ودعم شاشات Full HD + 144 Hz ،ومستشعر الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وتسجيل الفيديو بدقة 4K 60 إطارًا في الثانية وWi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 ومنفذ USB Type-C.