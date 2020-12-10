شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح قرار بيع طائرات "إف 35" لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى لعرقلة صفقة أسلحة كبرى بين الولايات المتحدة والإمارات، وصوت أعضاء المجلس بـ 50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات «ريبر» المسيرة للإمارات، كما أحبط المجلس مسعى لعرقلة صفقة بيع طائرات "إف 35" لدولة الإمارات.

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