شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصدار لوحات جديدة للسيارات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة إصدار لوحات جديدة للسيارات في المملكة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الصورة مفبركة ومتداولة منذ عام 2014، حيث سبق أن نفت الإدارة العامة للمرور ذلك رسمياً عدة مرات.
وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لوحات جديدة للسيارات .
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