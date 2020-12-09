الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حنان عشراوي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عباس قبل مساء اليوم الأربعاء استقالة عشراوي بناء على طلبها، مشيرة إلى أن المسؤولة الفلسطينية قدمت استقالتها المكتوبة قبل أيام.

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وقالت عشراوي المفاوضة الفلسطينية المخضرمة في بيان لها اليوم إنها سوف تستقيل من منصبها في منظمة التحرير الفلسطينية.

ولم تكشف حنان عشراوي البالغة من العمر 74 عاما عن أسباب استقالتها في بيانها، إلا أنها اعتبرت أن اللجنة التنفيذية تعاني من التهميش.

ورأت أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد عناصره ومشاركة الشباب، في مواقع صناعة القرار.

ويرجع عمل عشراوي مفاوضة إلى أولى المحادثات العلنية التي قامت فيها واشنطن بوساطة مع إسرائيل وذلك في 1991 بمؤتمر مدريد.

وفي أعقاب توقيع اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل عام 1993، شاركت عشراوي في الحكومة الفلسطينية.

يذكر أن حنان عشراوي من مناصري حقوق المرأة وكانت أول سيدة تُنتخب عضوة في اللجنة التنفيذية عام 2009.

وأعيد انتخابها في 2018 وترأست قسم الدبلوماسية والسياسة العامة.