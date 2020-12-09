أفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب، بأن القوات التركية أدخلت عدة آليات وروافع إلى نقطتها العسكرية الموجودة في معمل "الكوراني" الذي يقع مباشرة على الأوتستراد الدولي حلب- دمشق على مسافة قريبة من بلدة "الزربة" في ريف حلب الجنوب الغربي.

© Sputnik الجيش التركي يبدأ بتفكيك نقطة جديدة يحاصرها الجيش السوري على أوتستراد "M5"

كما رصدت عدسة "سبوتنيك" الرافعات أثناء عملها داخل النقطة، وإجراء عمليات التفكيك، فيما لوحظ انتشار أمني سوري واسع النطاق على مسافات متفاوتة من محيط النقطة.

وتشير المشاهدات إلى أن عمليات تفكيك النقطة العسكرية التركية، المعروفة بـ "نقطة الكوراني"، بدأت خلال ساعات اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تستمر عمليات التفكيك وإخلاء النقطة بشكل تدريجي خلال الأسبوع القادم، لحين انتهاء الانسحاب منها بشكل كامل.

ويأتي تحضير القوات التركية للانسحاب من "نقطة الكوراني"، بعد أيام قليلة من انسحابين مماثلين نفّذتها تركيا من نقطتيها الموجودتين في "الشيخ عقيل- قبتان الجبل"، ومنطقة "الراشدين"، لتبقى فقط نقطتي مراقبة رئيستين للقوات التركية في "جبل عندان" شمالاً، وفي "الهضبة الخضراء" القريبة من تلة "العيس" بريف حلب الجنوبي.