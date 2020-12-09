تشييع جنازة أسقف الجزائر السابق بكاتدرائية السيدة الإفريقية بالعاصمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت اليوم الأربعاء بكاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة جنازة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي، الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي.

حضر الجنازة ممثلون عن وزيري الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الخارجية والسفير الفرنسي بالجزائر وممثلون عن الفاتيكان ورجال دين وحشد من المواطنين

وكان جثمان أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي المتوفي بمدينة ليون الفرنسية عن عمر ناهز 91 سنة، قد وصل أمس الثلاثاء إلى الجزائر، التي يحمل جنسيتها.

يذكر أن هنري تيسيي ولد يوم 21 يوليو 1929 بليون في فرنسا وهو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري تم تعيينه كراعي للايبارشية الجزائرية سنة 1955 ثم اسقف وهران من

طرف البابا بولس السادس سنة 1972 قبل ان يصبح بعدها اسقف الجزائر سنة 1988.

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