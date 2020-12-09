شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يقرر سحب الجنسية من 3548 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارًا بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفى أدريس، بسحب الجنسية السودانية بالتجنس، وإلغاء توجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية، بمنح الجنسية السودانية بالتجنس لـ 3548 شخصًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن القرار نص على سحب الجنسية السودانية عن 112 شخصًا وعن جميع الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية السودانية عن طريقهم، كما تم إسقاط أسماء من قرارات سابقة بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، لـ 3436 شخصًا، وردت أسماؤهم فى قرارات جمهورية بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، ولم يتم استيفاء شروط منح الجنسية لهم، ولم تكتمل بياناتهم.

وأشارت إلى أنه تم سحب الجنسية السودانية بالتجنس بسبب تقارير طبية سلبية، أو تقارير أمنية سلبية، أو منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية السودانية بالتجنس، لافتة إلى أنه سيتم مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، ومخاطبة البعثات السودانية بالخارج بتفاصيل الأسماء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.