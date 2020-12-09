شكرا لقرائتكم خبر عن مدعية المحكمة الجنائية الدولية تغلق تحقيقا فى جرائم حرب بريطانية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إنها ستغلق تحقيقا أوليا بشأن مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون فى العراق.
ولم يصل الملف إلى مستوى التحقيق الكامل وخلص مكتب فاتو بنسودا إلى أن السلطات البريطانية فحصت تلك المزاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدعية المحكمة الجنائية الدولية تغلق تحقيقا فى جرائم حرب بريطانية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.