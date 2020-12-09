شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. مئات الفلسطينيين يحتشدون في الخليل رفضا للإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد المئات من التجار والمواطنين، في منطقة دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، لمطالبة الحكومة بالعدول عن قرار اغلاق محافظة الخليل، سبعة أيام.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أنه لليوم الثاني على التوالي انطلقت مسيرة للشاحنات في شارع عين سارة، تزامنا مع الاعتصام.

وقال رئيس لجنة تجار الخليل يوسف ابو عيشة خلال كلمة له:" اننا مع قرارات الحكومة ولن نسمح بأن تمس هيبتها، وعليها ان تلبي مطالبنا وتلغي قرار الإغلاق".

وكان المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم و وزيرة الصحة قد أكدا خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في رام الله، على أن قرار الإغلاق مستمر.

ودعا محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، أهالي وسكان الخليل، الالتزام بالإغلاق الذي سيبدأ مساء غد الخميس.