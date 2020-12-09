شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ينتخب أمينه العام الجديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، غدا الخميس، أعمال الدورة 110 للمجلس على المستوى الوزارى بحضور الممثلين الدائمين، للبت فى انتخاب أمين عام جديد للمجلس خلفا للسفير محمد الربيع، المنتهية ولايته، فضلا عن بحث أجندة أعمال الدورة الجديدة.

وفى 7 ديسمبر الماضى، عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الاجتماع التحضيرى للدورة 110 للمجلس، على مستوى مندوبى الممثلين الدائمين، وغاب السفير محمد الربيع عن الاجتماع، إلا أنه من المقرر أن يحضر السفير الربيع اجتماع غد الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ"اليوم لاسابع"، إنه من المقرر أن يتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، غدا، قرار حول إنتخاب أمين عام جديد للمجلس خلفا للسفير الربيع، المنتهية ولايته في 10 يونيو الماضى، خاصة بعد دفع الأردن وموريتانيا بمرشحين لهذا المنصب، فى ظل تمسك عراقى بانتخاب أمين عام جديد.

وأوضحت المصادر، أن اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على مستوى مندوبى الممثلين الدائمين، يوم 7 ديسمبر الماضى، شهد مناقشات بين الدول الأعضاء حول إمكانية تقديم الدول الأعضاء التسع (عدا سوريا نظرا لتجميد عضويتها من قبل جامعة الدول العربية) مرشحين لها للأمانة العامة، خاصة أن الأردن وموريتانيا هما فقط من قدما مرشحين لمنصب الأمين العام للمجلس، على أن يتم إنتخاب الأمين العام الجديد في شهر أبريل المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن جامعة الدول العربية متمسكة بانتخاب أمين عام جديد لمجلس الوحدة الاقتصادية، مشيرة إلى أن السفير الربيع إلتحق بالعمل في منظمة أخرى دون الكشف عن إسم تلك المنظمة.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجهت فى شهر يونيو الماضى، دعوة عاجلة للدول العربية أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل فى 5 يوليو الماضى، افتراضيا ، برئاسة الأردن، للإعلان عن شغور منصب الأمين العام للمجلس، والطلب من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها لشغل المنصب خلال 45 يوماً.

وجاءت هذه الدعوة تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، وتم خلال الاجتماع إعلان شغور منصب الأمين العام، الذى كان يشغله السفير محمد الربيع لمدة عشر سنوات انتهت فى العاشر من يونيو الجارى.

ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته ثماني دول هي (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال) إضافة إلى سوريا -معلقة المشاركة بالوفود الحكومية-.