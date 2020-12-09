شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المغرب خلال 24 ساعة الماضية 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليصل العدد الإجمالي إلى 388,184 إصابة. وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 57 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 341,685.

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