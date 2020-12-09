شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يبحث مع وزير بريطانى تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، اليوم الأربعاء، مع وزير دولة بريطانيا لشؤون أفريقيا جيمس دودريدج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والفساد.

وقد أطلع فرماجو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، الوزير البريطاني، على الخطط الناجحة لإعادة بناء القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب والفساد، والتنمية الاقتصادية، وجهود المصالحة بالبلاد.

من جهته، أشاد الوزير البريطانى بالصومال لما حققته من إنجازات فى عملية الإصلاح العسكرى والنمو الاقتصادى والتخطيط الانتخابي.