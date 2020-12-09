شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء عراقيون يصلون إلى القاهرة لبحث تفعيل مذكرات التفاهم مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وًصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء وفد وزارى عراقى برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم.

يذكر أن الوفد سيوقع خلال الزيارة، سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصرى تشمل تمكين المشروعات المتوقفة فى العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصرى والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرا.

هذا وسيجرى الوفد خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقى ونظرائهم المصريين، فضلا عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، وأن اجتماعا ثلاثيا سيعقد بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقى – الأردنى – المصرى، على هامش الزيارة.

ويضم الوفد العراقى وزراء الصحة والهجرة والاستثمار والتجارة والصناعة.