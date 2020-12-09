الحريرى يقدم تشكيلة الحكومة الجديدة للرئيس اللبنانى تضم 18 وزيرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، إنه قدم للرئيس ميشال عون قائمة تضم 18 وزيرا اليوم الأربعاء، بعد شهور من التشاحن الذى حال دون الاتفاق على حكومة جديدة.
وأضاف الحريرى أن الرئيس "سيدرس التشكيلة قبل أن نعود إلى لقاء آخر فى جو إيجابي"، كان الحريرى قد تعهد بتشكيل الحكومة سريعا وإحياء خطة فرنسية تهدف إلى انتشال لبنان من أزمة مالية، لكن خلافات سياسية قديمة تسببت فى تعثر ولايته الرابعة كرئيس للوزراء.
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