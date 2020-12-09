خبير أرصاد يتوقع موجة باردة على المملكة خلال ساعات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، موجة باردة جديدة شمال المملكة العربية السعودية منتصف الليلة. وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الليلة تغطي الموجة الباردة الجديدة شمال المملكة.. ومع منتصف الليل تصل القصيم والحفر والزلفي والصمان”. وتابع وليد سليمان الحقيل: “مع فجر الخميس تصل سدير والوشم وثادق ومع الصباح تصل المدينة والرياض ورماح والظهر تصل الشرقية.. أبرد من الموجة السابقة قليلا والله أعلم”. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.

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