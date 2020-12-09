وفاة الروائي المصري الشهير نبيل فاروق

وكتبت ابنته ريهام في منشور على "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".

وأوضحت ريهام نبيل موعد تشييع الجنازة بقولها: "صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.. نسألكم الحضور والدعاء".

من جانبها، نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الروائي الشهير الذي توفي عن 64 عاما.

وأشادت الوزيرة بدور فارو في الكتابة الروائية البوليسية التي نشأ عليها أجيال في البلاد، معتبرة أنه يمثل علامة بارزة ساهمت في تشكيل وعي وفكر هذه الأجيال.

يذكر أن نبيل فاروق الذي تخرج من كلية الطب، واشتهر بأعماله في الأدب البوليسي والخيال العلمي، من مواليد فبراير 1956.

ولفاروق مجموعة واسعة من القصص معروفة باسم سلسلة روايات مصرية للجيب.

وكتب نبيل فاروق سلاسل قصصية لاقت نجاحا واسعا في العالم العربي خاصة في أوساط الشباب. ومن أبرز هذه السلاسل، ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000.