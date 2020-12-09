بطل الصيف ,, وهابط الشتـاء

في جلسة نقاش اعتيادية جمعتني مع بعض الزملاء أحدهم لاعب كرة قدم سابق والآخر باحث عتيق في كرة القدم قد بلغ به الكبر عتيا , وشاب يافع مازال يمارس كرة القدم بشراهة وآخرون , كان محور النقاش فيها حول استحقاق الهلال لبطولة الدوري الموسم المنصرم وعن قدرته في الحفاظ على لقبه لهذا العام في ظل المنافسة المتوقعة من أكثر من فريق طُرح إسمه في الجلسة .

فاتفق 3 من 4 على أن الهلال لن يستطيع الحفاظ على لقبه في ظل استعداد النصر الكاسح بالعتاد والمال وأخذه عن جدارة لقب (بطل الميركاتو الصيفي) باستقطابه لعدد مميز من النجوم المحليين أهمهم عبدالفتاح و الصليهم و أسامه الخلف وعلي الحسن وكذلك من الصفقات العالمية إحضار الكوري الجنوبي كيم سو و الأرجنتيني بيتي مارتينيز .

وحده ذاك اللاعب السابق الذي رمقنا جميعاً بطرف عينه ثم قال ” لن تكون للنصر كلمة هذا الموسم ” انتهى . وسط دهشة واستغراب الحاضرين بل واستخفاف بعضهم برأيه , لكنه أصر على موقفه دون إبداء أي حيثيات تدعم مقولته , وفُـضّ النقاش على ذلك .

اليوم وبعد مضيّ سبع جولات من الدوري السعودي للمحترفين , نجد أن النصر يحمل 4 نقاط فقط جمعها من فوز هزيل على القادسية الصاعد حديثاً و تعادل (بطلوع الروح) مع الاتفاق مؤخراً , وخمس هزائم قاسية و اضطرابات فنية و إدارية تعصف بالفريق أدت لاستقالة أحد أهم رجالات النصر (الحلافي) و كأن ما حدث الموسم الماضي في (الاتحاد) يتكرر هذا الموسم في النصر مع وجود فارق مهول في التشبيه , هو أن الإتحاد لم يكن جاهزاً لا بالفكر ولا بالمال ولا بالعتاد بينما نجد النصر اليوم كان (أجهز) فرق الدوري قبل بدايته , واليوم يحتل المركز (قبل الأخير) في سباق الدوري , و أمله في المنافسة على اللقب يساوي بالضبط أمل رفيقه الحالي نادي ضمك , الذي يحسب له تجرؤه وشجاعته حين قلب تأخره من (2-0 و 3-1) إلى 3-4 على النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في سلم الترتيب .

أضواء متفرقـة ,,

– حين عانى الاتحاد والاتحاديون الموسم الماضي من أرق الهبوط الذي لازمهم طيلة الموسم , كان من المنطق بمكان أن يجد الاتحاديون بعض (الطرافة) و (التمني) بالهبوط من بعض مشجعي جيرانهم الأهلاويون بحكم التنافس التاريخي بين الطرفين وهو ما يحدث في كل مدن العالم بين أي فريقين من مدينة واحدة , إلى هنا الوضع (طبيعي) , إنما غير الطبيعي أننا وجدنا كثيراً من مشجعي النصر من تمنى (علانية) هبوط الاتحاد دوناً عن كل مشجعي فرق الدوري , فإن حدث هذا العام ووجدنا بعض الاتحاديين يردون الكيل بمكيالين فلا أعتقد أنها قد تكون من باب (التمني) بقدر ماهي من باب (رد الجميل) على ما فات .

– بعد (7) مواجهات , الإتحاد في المركز الرابع (بالنقاط) لكني أكاد أجزم أن مستواه الفني وخاصة في (الشوط الثاني) لا يذهب به بعيداً عن المركز (السابع) , التحسن ملحوظ نسبياً , لكن الفريق بحاجة لعمل فني كبير ولدعم كل اللاعبين (الناجحين) و المجتهدين , والأهم هو الحاجة لعقلية إدارية كبيرة تكون (مستعدة) وجاهزة لمعالجة أي إخفاق قادم قد يحدث مع ضغط المباريات القادم .

– نادي الإتحاد السعودي , بعد 93 عام , لم يكن ولن يكن يوماً ما نادياً للعبة كرة القدم فقط , هو نادي ثقافي اجتماعي , ويحمل تاريخاً مرصعاً بالذهب في كل الألعاب المختلفة , وما يحدث فيه اليوم من إهمال كبير في ألعابه المختلفه و (ارتجال) إداريي كل لعبة بمجهودهم الخاص في ظل غياب المشرف العام على الألعاب المختلفة (غير المبرر) وعدم إدراكه بما يحدث وما حاجة كل لعبه فيها , هو أمر لا يليق أبداً بكيان عميد الأندية وعلى إدارة نادي الاتحاد اتخاذ اللازم عاجلاً .

– السلة الاتحادية (أبطال آسيا) يوماً ما , تعاني بشدة ومعاناتها لم تعد محل سر , فعلى مرأى ومسمع الجميع تحدث كثيرون عن معاناتهم وآخرهم الأستاذ وهيب خليل في وصفه وتعليقه على مباراة الفريق الأولى أمام الفتح والتي خاضها الفريق دون استعداد أو معسكر وبلاعب أجنبي حضر للمباراة ولعب مرغماً من باب (جبر الخواطر) وبدون لاعب من فئة المواليد المميزين وبالطبع , بدون قائد بعد رحيل كابتن الفريق والمنتخب السعودي إلى نادي الوحدة الكابتن محمد حسن عطالله بعد (انعدام الثقة) بينه وبين إدارة النادي .

– عربياً , استطاع الاتحاد فرض تفوقه على الشباب متغلباً على كل الظروف غير الطبيعية التي صاحبت المباراة وقبل المباراة أيضاً , واستطاع الخروج بتعادل إيجابي زاد من فرص تأهله للمباراة النهائية , لكنه سيخوض مباراته القادمه ضد الشباب في الدوري قبل مباراة الاياب وهو ما سيكشف كل الأوراق تماماً لدى مدربي الفريقين , لذلك مباراة الإياب عربياً لن يفوز بها الأقوى فنياً بقدر ما سيفوز بها (الأهدأ) و الأكثر ثقة في نفسه وفي إمكانياته , و الأهم ان يتوّج الفائز منهما بلقب البطولة وألا يضيع اللقب منهما .

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