شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» : استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة «فورد» لاحتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء ، عن استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة فورد “Fusion / Edge / Mondeo”، ولينكون “MKZ / MKX” موديل 2013 – 2018.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية لهذه السيارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب الزيت، وضعف الاستجابة في الفرامل مما يزيد من خطر وقوع حـادث.

وناشدت الوزارة مالكي هذه المركبات بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Racalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.