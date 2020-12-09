الحكومة الفلسطينية تحدد موعد صرف مستحقات الموظفين

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سوا".

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ملحم مع وزيرة الصحة مي الكيلة، للحديث عن آخر تطورات الحالة الوبائية في فلسطين، في ظل تفشي فيروس كورونا

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قد قال يوم 2 ديسمبر الجاري، إن الحكومة الإسرائيلية "حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية".

وقال الشيخ: "الجانب الإسرائيلي قام بتحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل (ما يعادل 1.145 مليار دولار".

​يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت، في وقت سابق، تسلم أموال لأكثر من ستة أشهر بعد إعلان إسرائيل اعتزامها خصم مبلغ منها تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات ضحايا قضوا على يد قوات إسرائيلية وجرحى وأسرى في السجون الإسرائيلية بزعم أن الجانب الفلسطيني يقوم بتمويل الإرهاب مما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استلامها.