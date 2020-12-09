الصحة : تسجيل 159 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، تسجيل ١٥٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي ٣٥٩٢٧٤ حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل ٢١٠ حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي ٣٤٩٦٢٤ حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل ١٣ حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ٦٠٠٢ حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ٣٦٤٨ والحالات الحرجة ٥٥٠ حالة.

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