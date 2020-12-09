الفساد…هو العدو فأحذروه

تعيش هذه الأيام دول العالم أجمع بمعضلة انتشار الفساد بشقيه المالي والإداري الذي تولد من الفساد المهني والأخلاقي للأفراد والمؤسسات جراء العبث المستمر بمقدرات الشعوب وسبل نهضتها وكرامتها دون رادع قيمي أو وازع أخلاقي. وجراء ذلك والشعور بالخطر من تلك الآفة القاتلة لكل ما هو جميل في هذه الحياة. قامت العديد من دول العالم بمبادرات جدية وفاعلة لمكافحة الفساد على الصعيد المؤسسي والتنظيمي للحد من انتشاره وتفشيه، والذي لا يقل خطورة عن الأوبئة الفتاكة مثل جائحة كورونا وغيرها. وقد جعلت هذه الدول على رأس أولوياتها مكافحة الفساد بكل حزم. وجعلت من تلك المحطات في محاربة الفساد والحد منه يوما عالميا تعزز فيه من توعية مواطنيها بمخاطر ممارسة الفساد المالي والإداري وأنه أفة لمقدرات وإنجازات شعوبهم الحية التواقة لسبل العيش في حياة كريمة ونزيهة. وقد ساهم في ذلك العديد من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية في مكافحته بسن قوانين وأنظمة صارمة تحد من تفشيه وتتخذ أقصى العقوبات في مرتكبيه. وكانت في طليعة الدول التي اتخذت إجراءات صارمة وعقوبات رادعة على مستوى المنظمات والمؤسسات والأفراد سواء الحكومي منها أو الخاص التي تمارس أو يشتبه بأحد أعضائها اي نوع من ممارسة الفساد أو الطرق المؤدية إليه هي المملكة العربية السعودية. فقد سنت أنظمة وقوانين رادعة وصارمة على كل من تسول له نفسه القيام بذلك العمل المشين الذي يهدر من المال العام ويضيع الوقت ويبعث بالأنظمة، ويضر بمنجزات الوطن المتواصلة. وفي عهد خادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد قطعت المملكة شوطا كبيرا في محاربة الفساد وإصلاح ومعالجة كثير من المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وتقويمها ومعاقبة الأفراد المرتكبين لذلك العمل المشين بإنشاء هيئة تختص بهذا الأمر يسند إليها متابعة أداء المؤسسات والافراد. وقد قامت بالعديد من الإجراءات التي تدفع بتطبيق اللوائح والأنظمة التي تحد من ممارسة الفساد. وقد لوحظ في السنوات القليلة الماضية تحسن ملحوظ على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية جراء إتخاذ خطوات فعالة وملموسة تصب في صالح العمل الحكومي للقيام بمهامه على الوجه الأكمل تجاه المواطن والمقيم وتجفف من منابع هذه الآفة الخطيرة.

وكان أول المردود الإيجابي من تلك الإجراءات والجهود المتضافرة، هو الصمود الاقتصادي في وجه جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول عالميا وعدم تأثر الاقتصاد الوطني بتلك الجائحة ونزول أسعار البترول، الأمر الذي عزز من دور قيادة المملكة اقليميا وعالميا وأكسبها الثقة الكبيرة في المساهمة في قيادة العالم مع الدول العظمى. وما رأيناه مؤخرا في استضافة المملكة لدول مجموعة العشرين وقيادتها للعالم في هذه الدورة الا دليل على احترام دول العالم وشعوبه لمكانة وقيادة المملكة حكومة وشعباً.

كتبه: حواس العبيدان