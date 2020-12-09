شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: 60% متوسط الحجوزات في الضواحي السكنية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تجاوز متوسط الحجوزات في ضواحي برنامج “سكني” الكبرى التابع لوزارة الإسكان 60% حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وتشهد الضواحي -البالغ عددها 6 ضواح سكنية- إقبالاً من الأسر السعودية لحجز وحداتها والتعرف على مميزاتها من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض وجدة والخبر، أو عبر تطبيق “سكني” أو المنصة الإلكترونية على الرابط https://sakani.housing.sa/mega-projects-list لاستعراض الخيارات والخدمات السكنية في الضواحي والحلول التمويلية، بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتعد ضاحية الجوّان أكبر الضواحي السكنية في المملكة، وتضم أكثر من 12 مشروعاً اكتملت الحجوزات في 5 مشاريع منها بنسبة 100% ، فيما يصل متوسط الحجوزات في الضاحية إلى 80%، وتمتد الضاحية على مساحة تُقدر بنحو 10.8 ملايين م2 وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، بإجمالي وحدات تتجاوز 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس.

وتقع ضاحية “الجوان” في موقع إستراتيجي يسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية شمال مدينة الرياض على بعد دقائق من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق المتنوعة وحدائق توفر بيئة صحية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة لتعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

وسجّلت ضاحية الواجهة بالدمام نسب حجوزات مُتقدمة تجاوزت 60% كمتوسط، وبلغت 100% في بعضها، وتضّم الضاحية أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 ضمن موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي على طريق (الرياض – الدمام) السريع، وتتضمن “الواجهة” 9 مشاريع سكنية، هي: (واحة الدمام، والفريدة، وسدين، ونساج تاون، وتلال الغرب، وواحة مدى، ونساج تاون2، ومد، وفلل البيرق) وتوفّر مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء ومرافق.

وفيما يتعلق بضاحية “الجوهرة” بمحافظة جدة، بلغ متوسط حجوزات الوحدات السكنية في الضاحية 70% ضمن مشاريع “بوفارديا” و”الجوهرة ريزيدنس” و”فينان”، كما تتواصل أعمال البناء والتشييد في نحو 5000 وحدة سكنية متنوعة التصاميم يتم بناؤها باستخدام تقنيات البناء الحديث مثل القوالب الخرسانية المعزولة مُسبقة الصب (IPS)، وتتميز “الجوهرة” بموقعها الإستراتيجي شمال المحافظة مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى بعد 15 دقيقة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، ووجود ممشى “البوليفارد” الذي يمتد بطول يتجاوز 2000م لتوفر نمط حياة صحي لتعزيز مفهوم جودة الحياة.

وارتفعت نسبة الحجوزات في مشاريع ضاحية الميّار السكنية الكبرى بمحافظة جدة إلى معدلات قياسية بما يتجّاوز70% ضمن 3 مشاريع هي: مشروع “رُبى جدة” الذي يضم 1248 وحدة سكنية وسجّل نسب حجوزات وإنجاز 100%، إضافة إلى مشروع “أعالي جدة” الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، ومشروع “تلال الغروب” الذي يضم 6512 وحدة سكنية.

وتقع ضاحية “الميّار” على مساحة تتجاوز 3.9 ملايين م2، على بعد 50 كلم عن مكة المكرمة ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة توفّر بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

وتستمر الحجوزات في مشاريع ضاحية الدار الواقعة في المدينة المنورة داخل النطاق العمراني لحدود الحرم النبوي الشريف عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني، وبلغ متوسط نسبة الحجوزات في الضاحية 50% وتجاوزت 70% في بعض المشاريع التي تُنفذ على مساحة 1.5 مليون متر مربع وتستوعب 32 ألف نسمة، على بعد 7 كلم من المسجد النبوي الشريف و2 كلم من مسجد قباء، و6 كلم من محطة قطار الحرمين.

وتُشير نسب الحُجوزات في ضاحية السديم الواقعة في محافظة خميس مشيط إلى إقبال المواطنين لتملك الوحدات السكنية المتنوعة التي تضمها “السديم” من شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن بيئة عصرية مُكتملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، إذ تجاوزت نسبة الحجوزات أكثر من 60% كمتوسط، وتقع الضاحية على مساحة تصل لخمسة ملايين متر مربع تستوعب أكثر من 33 ألف نسمة.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعدّ نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المُعتمدين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم جميع الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

كما أن التملك في الضواحي السكنية الكبرى متاح للأسر السعودية ومستفيدي برنامج “سكني” عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على كل الاستفسارات حول مشاريع ” سكني”، كما يمكن حجزها عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني على الرابط:https://sakani.housing.sa/all-projects-map.