بشرطين... الكويت تسمح لأقارب مقمين بدخول البلاد مباشرة

وأضافت أنه يسمح للزوج والزوجة والأبناء أو التحاق بعائل لأحد العاملين بوزارة الصحة الكويتية للسفر إلى دولة الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت، بعد التأكد من الشرطين.

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ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر، قوله إن "عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة تشمل الدول الـ34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر بحسب الاشتراطات الصحية".

ووجهت إدارة الطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي الالتزام بالسماح لجميع العاملين بوزارة الصحة الكويتية ممن لديهم إقامة سارية أو حاملي سمات الدخول الصالحة، للسفر إلى دولة الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت.

وتضمن التعميم، السماح للركاب ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل) لأحد العاملين بوزارة الصحة الكويتية للسفر إلى دولة الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت شريطة أن تكون لديه إقامة سارية أو سمة دخول صالحة.

وشدد التعميم على التأكيد على التعميم رقم ( 2020/97 ) الصادر بتاريخ 2020/9/17 والخاص باستخدام تطبيق "هويتي في المنافذ والمطارات"، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص الجميع الفئات المذكورة أعلاه.