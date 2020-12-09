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وأكدت الصحيفة العبرية أن الممثليات الثلاث تشمل سفارة في البحرين، وأخرى مشابهة لها في إمارة أبوظبي، وقنصلية عامة في إمارة دبي.
وأشارت إلى أن إسرائيل تعتزم أن تكون سفارتها في أبوظبي، إحدى أكبر السفارات الإسرائيلية حول العالم، والتي ستضم أيضا إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية مكاتب وزارات أخرى.
وسبق لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إعلانه خلال زيارته إلى إسرائيل، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن البلدين خططا لإنشاء سفارتين متبادلتين بحلول نهاية العام.
وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنتا تدشين اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفقدها لمواقع في المنامة وأبو ظبي...إسرائيل تدشن أضخم سفاراتها حول العالم في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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