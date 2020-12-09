بعد تفقدها لمواقع في المنامة وأبو ظبي...إسرائيل تدشن أضخم سفاراتها حول العالم في الخليج

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تفقدوا أكثر من مقر لإقامة سفارة لبلادهم في البحرين، وأن إسرائيل تعتزم قبل نهاية العام الجاري، افتتاح ثلاث ممثلات دبلوماسية مؤقتة في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الممثليات الثلاث تشمل سفارة في البحرين، وأخرى مشابهة لها في إمارة أبوظبي، وقنصلية عامة في إمارة دبي.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعتزم أن تكون سفارتها في أبوظبي، إحدى أكبر السفارات الإسرائيلية حول العالم، والتي ستضم أيضا إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية مكاتب وزارات أخرى.

وسبق لوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إعلانه خلال زيارته إلى إسرائيل، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن البلدين خططا لإنشاء سفارتين متبادلتين بحلول نهاية العام.

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنتا تدشين اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.