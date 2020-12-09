حاكم دبي يعلن حصول الإمارات على أفضل تصنيف ائتماني في المنطقة

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء:

"وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية".

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وأشار حاكم دبي إلى أن هذا التصنيف يعتبر "التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني".

وأضاف: "قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي .. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية.. وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه لـ 2020 قبل نهايتها".