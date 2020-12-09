الكويت تجهز أماكن "تطعيم كورونا" و5 شرائح مستهدفة في الدفعة الأولى

جهزت وزارة الصحة الكويتية إحدى الصالات في أرض المعارض استعدادا لحملة التطعيم، وهي الصالة التي تفقدها في وقت سابق اليوم الأربعاء وزير الصحة باسل الصباح، وفق صحيفة "القبس".

ومن المقرر أن تبدأ أولى مراحل التطعيم ضد كورونا في الكويت مع وصول اللقاح إلى البلاد، وسط توقعات بأن يحدث ذلك قبل نهاية العام.

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في سياق متصل، كشفت مصادر صحية مسؤولة أن شريحة كبار السن ستكون هي المستهدفة في الدفعة الأولى من لقاحات كورونا، فور وصولها إلى البلاد.

وقالت المصادر للصحيفة إن المواطنين فوق سن 55 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة سيكونون هم أول من يتلقون اللقاح.

وستراعي الوزارة منح اللقاحات لكبار السن والشرائح الأخرى، كالعاملين في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية والهيئات التمريضية بمعدل جرعتين، بشرط توافر الجرعة الثانية قبل منح الأولى لهم، وفق المصدر ذاته.

وأمس الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 3 وفيات و301 إصابة بـ"كورونا"، فضلا عن تعافي 297 مريضا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 144.900؛ بينها 900 وفاة، و140.638 حالة تعاف.