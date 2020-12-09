مسؤول مصري يحسم الجدل بشأن موعد توفير لقاح كورونا للمصريين

نقل موقع بوابة "أخبار اليوم"، عن حسني قوله، إنه "لا يوجد لقاح معين يمكن الجزم حاليا إلى الحصول عليه، لكن من يثبت فعاليته وأمانه سيتم الحصول عليه".

© Sputnik . Pavel Lvov

وأضاف أنه "سيتم توفير لقاحات كورونا للمصريين في أول 3 أشهر من عام 2021، بعد التأكد من سلامتها وفعاليتها".

وتابع "نبدأ تطعيم المصريين باللقاح الآمن حسب الدراسات العلمية التي تثبت الأمان قبل الفعالية".

وأشار إلى أن "الأدوية التي يتم استخدامها في البروتوكول المصري لعلاج مصابي كورونا تأتي نتائج جيدة جدا، موضحا أن نجاح أي بروتوكول علاج هو بداية العلاج في الوقت السليم، وزيادة الوعي عند المواطنين، وطلب الرعاية المبكرة قبل مرور 12 يوم على الإصابة".

كما أكد أن "المريض يعد متعافيا بعد مرور 10 أيام من الإصابة شرط أن تكون آخر 3 أيام دون أعراض، حتى لو مسحته إيجابية".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن إجمالي الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 119281 حالة من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و6813 حالة وفاة.