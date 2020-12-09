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هل تتم المصالحة بين قطر وبعض دول المقاطعة فقط؟

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© AP Photo / Nariman El-Mofty

وبالحديث عن أية اشتراطات للمصالحة أضاف تاج الدين لبرنامج "عالم سبوتنيك" أن "هناك وثيقة للبنود الأساسية التي طرحت سياسيا وفي الإعلام علنا أيضا وهي معروفة ولكن هناك إطار عام مهم بأن دول المقاطعة تحذر من القضايا المتصلة بالإرهاب ومحاصرة القوى التي تعمل على زعزعة استقرار الدول الأربع حيث من المعروف أن الدوحة تقدم دعما كبيرا لهذه القوى".

كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد قال إن بلاده "تثمن.. جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي وتدعم المساعي الخيرة بالنيابة عن الدول الأربع"، وذلك في إشارة إلى موافقة الإمارات على جهود الوساطة لحل الخلاف مع قطر.

كما أعربت مصر عن تقديرها لجهود الكويت لتسوية الخلاف القائم مع قطر وعن أملها في أن تسفر عن حل شامل للأزمة، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن مصر تقدّر "الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".

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