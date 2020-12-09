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وأشار البرهان إلى أن مهام مجلس الشركاء تتلخص في "معالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين أجهزة ومكونات الحكم بالإضافة إلى خدمة المصالح العامة للدولة بما يساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية".
وأكد البرهان أن هذا المجلس لا علاقة له بمهام المجلس السيادي والوزراء، ولا يتدخل في عملهما، كما أنه لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع.
ولفت رئيس مجلس السيادة إلى أنه تم ترشيح أعضاء المجلس ويتم العمل حاليا على لائحة لضبط أعمال المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: مجلس شركاء الحكم لا يلغي المجلس التشريعي ولا يتدخل في المهام السيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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