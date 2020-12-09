البرهان: مجلس شركاء الحكم لا يلغي المجلس التشريعي ولا يتدخل في المهام السيادية

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وأضاف البرهان في ختام مشروع العام التدريبي (أحفاد تهراقا 4) لوحدات اللواء الخامس مشاة والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، أن إقرار تأسيس مجلس الشركاء تمت الموافقة عليه في جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية، حسبما نقلت وكالة "سونا".

وأشار البرهان إلى أن مهام مجلس الشركاء تتلخص في "معالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين أجهزة ومكونات الحكم بالإضافة إلى خدمة المصالح العامة للدولة بما يساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية".

وأكد البرهان أن هذا المجلس لا علاقة له بمهام المجلس السيادي والوزراء، ولا يتدخل في عملهما، كما أنه لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع.

ولفت رئيس مجلس السيادة إلى أنه تم ترشيح أعضاء المجلس ويتم العمل حاليا على لائحة لضبط أعمال المجلس.